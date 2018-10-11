Ali Karahansaoğlu, yazısında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin tehdidini hatırlatarak 'Kaç çarşamba geçti, hatırlıyor musun Pence?' diye sordu.

İşte Karasanoğlu'nun o yazısı;

Temmuz 2018 sonu idi..

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yapıyordu:

“Pastör Andrew Brunson serbest kalana kadar Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırız!”

Ağustos 2018’in ilk haftasında, Türk heyeti ABD’ye gitti..

Diplomatik nezaket ile uzaktan yakından alakası olmayan açık bir tehdit ile karşılaştı:

“Yarın saat 18:00’e kadar Brunson’u bırakın.”

Günlerden Salı idi..

Demek ki, 8 Ağustos 2018 saat 18.00’e kadar Brunson’u bıraktık, bıraktık..

Yoksa..

Halimiz haraptı..

Dışardaki hainleri boşverin..

İçimizdeki hainler bile bayram ettiler..

“Tayyip Erdoğan şimdi işte, diz çökecek” dediler..

Çarşamba geldi.. Geçti..

Diğer Çarşamba geldi, geçti..

Çarşamba’lar geldi geçti..

Brunson’ın hukuki durumunda bir değişiklik olmadı..

Peki tehditte durum ne idi?

Mesela “Halimizin harap olması..”

“Yandık bittik kül olduk” muhabbetinde nerede idik?..

Bir numaralar çevirdiler ama..

Sonuçta diz çöken falan yok..

Ve geldik..

Bugün 11 Ekim..

Yarın 12 Ekim..

Brunson yeniden hakim önüne çıkacak..

Belki tahliye olacak, belki olmayacak..

Her iki ihtimalde de..

ABD’nin karizması çizildi..

Tehdidi işe yaramadı..

Türkiye dik durdu..

Ama içimizdeki hainler, ABD yalakalığına devam ettiler..

Bundan sonra da devam edeceklerinin işaretini verdiler..

Yarın itibari ile..

Casus Brunson’un ev hapsinden çıkıp, tamamen tahliyesi yönünde karar verilecek mi, verilmeyecek mi göreceğiz.

Tahliye kararı çıksa bile..

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