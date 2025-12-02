  • İSTANBUL
Kabus avukat 40 aracı parçaladı! Mahalleli bıktı
Gündem

Kabus avukat 40 aracı parçaladı! Mahalleli bıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kabus avukat 40 aracı parçaladı! Mahalleli bıktı

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat, yaşadıkları sitede park halinde bulunan yaklaşık 40 aracın camlarını ve aynalarını kırarak zarar verdi. Daha önce de benzer davranışlarda bulunan avukat mahallenin kabusu oldu.

Cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesindeki bir apartman dairesince ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde yine terör estirdi.

Eline aldığı sopa ile otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araçlara saldıran F.K., araçların aynalarını ve camlarını kırarak zarar verdi.
Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.’dan şikâyetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı.

