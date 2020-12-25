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Sağlık Kabızlık nasıl geçer? İşte kabızlığı bitiren doğal tedavi yöntemleri
Sağlık

Kabızlık nasıl geçer? İşte kabızlığı bitiren doğal tedavi yöntemleri

Kabızlık, en sık yaşanan sindirim hastalıklarından biridir. Özellikle kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla artar. Ayrıca kilo alımı ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verir. Peki kabızlık neden olur, nasıl geçer? İşte kabızlığı bitiren doğal tedavi yöntemleri...

Yeniakit Publisher
2020-12-25 03:19:00 -
Kabızlık nasıl geçer? İşte kabızlığı bitiren doğal tedavi yöntemleri

Bilim literatüründe konstipasyon olarak geçen kabızlık, bazı nedenlerden dolayı bağırsak fonksiyonlarının yavaşlaması ile yaşanır. Dışkının dışarı çıkma esnasında zorlanma ve ağrı çekme gibi durumlarda kendini gösterir. Bağırsak bozukluğu hastalıklarından en yaygın olanıdır. Ancak uzun süren veya sık sık yaşanan kabızlık, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Sık sık yaşanan kabızlık, bağırsaklardaki hücre yapısını bozduğundan kansere bile yol açabilir. Peki kabızlık neden olur? Kabızlığa neler iyi gelir?

Kabızlık neden olur?

- Katı gıdalarda yüksek oranda bulunan yağ ve karbonhidrat

- Çok fazla inek sütü ve inek sütünden yapılan ürünler

- Uzun süreli hareketsiz kalma

- Aşırı yemek tüketimi

- Bağırsaklardaki iltihap oranının artması

- Depresyon, anksiyete, alzheimer ve parkinson hastalıkları

- Hormonal dengesizlik

Kabızlık nasıl geçer?

- Gün içerisinde su tüketiminin arttırılmalıdır.

- Lif oranları yüksek besinler tüketilmelidir.

- Ağız içerisindeki lokmalar iyice çiğnendikten sonra yutulmalıdır.

- Süt ve süt ürünlerinin oranları azaltılmalıdır.

İşte kabızlığa iyi gelen doğal yöntemler

- Portakal kürü

15 portakal yaprağını iyice kaynatın. Süzdükten sonra bir gün boyunca dinlenmesi için buzdolabına koyun. Her sabah yemek yemeden bir bardak tüketin. Bu karışımı kabızlık sorunu bitene kadar tüketebilirsiniz.

- Pırasa ve zeytinyağı kürü

3 adet pırasayı kesin. 4 su bardağı su ile kaynatın. Ardından yarım çay bardağı zeytinyağı koyup 5 dakika daha pişirip tüketebilirsiniz.

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