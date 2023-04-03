Kabızlığı anında kesen etkili karışım: Çörek otu, zeytinyağı ve yoğurt! Sen de yap: Miden bayram etsin

Kabızlık rahatsızlığı hemen herkesin başına gelebilen, genel anlamıyla dengesiz ve düzensiz beslenme sonucu oluşan bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Özellikle sürekli fast-food tarzı katı yiyeceklerle beslenen kişilerde daha sık görülür. Çörekotu, zeytinyağı ve yoğurt ile yapılacak karışım kabızlığı hemen kesecek daha sağlıklı bir sindirim sistemi sağlayacaktır. Özellikle çörekotu sindirim sistemi üzerine inanılmaz etkileri olan bir besindir. Ayrıca kilo verme çabasında olan kişilerde çörekotunu sık sık tüketerek sindirim sistemini hızlandırabilir. Yoğurt ise hayvansal gıda olmasından dolayı tokluk hissi verecektir. Ayrıca içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde sindirim sisteminde olumlu etkilere yol açıyor. Bu kürün ne kadar etkili olacağı tamamen düzenli kullanıma bağlıdır. Düzenli kullanıldığı takdirde etkileri net olarak görülür. Ayrıca bu kürü kullanırken yenilen içilen diğer gıdalara da dikkat edilmeli mümkün olduğunca sıvı ve sağlıklı besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.

En iyi kabızlık ilacı...

KABIZLIĞI KESEN HARİKA TARİF

Malzemeler

3 yemek kaşığı ev yoğurdu

3 çay kaşığı çörekotu

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1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

İlk olarak 3 çay kaşığı çörekotu havanda dövülerek ezilir. Burada çörekotunu ezmek şart değildir zira ezmeden de yapabilirsiniz ancak ezildiği takdirde daha hızlı verim alacağınız da kesindir. Sonrasında ayrı bir kaba 3 yemek kaşığı yoğurdu alın. Ardından havanda ezdiğiniz çörekotu ve zeytinyağını da ekleyerek bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Elde edilen karışımı her öğünden 20 dakika önce kadar tüketerek kabızlığın önüne geçebilirsiniz. Bu karışımı tükettikten sonra üzerine 1 bardak su içmeniz gerekmektedir. Bu karışımı yaklaşık 15 gün kadar düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Ancak 15 günün ardından en az 15 gün kadar ara vermeniz gerekmektedir. 15 günlük bekleme süresinin ardından yine 15 gün kadar uygulayabilirsiniz.

Anında tuvalete çıkaran yiyecekler...

Kabızlığa Ne İyi Gelir

Kayısı

Erik.

Muz.

Yulaf.

Rezene çayı

Beyaz lahana.

İncir.

Zeytinyağı

En çok merak edilen soru ve cevaplar...

Kabızlık nasıl geçer?

Kuru veya yaş incir, kayısı hurma, erik gibi lifli gıdaların tüketilmesi, Yeterli miktarda sebze, meyve ve kepekli ürünlerin tüketilmesi, Düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılması kabızlığa iyi gelir ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

Sürekli kabız olmak Neyin belirtisi?

Bağırsakta gaitanın ilerlemesini zorlaştıran hastalıklar, Yaşlılarda uygun dışkılama pozisyonunu engelleyen bozukluklar, Eklem sorunları, Parkinson hastalığı gibi bazı nörolojik hastalıklar kabızlık nedeni olabilir. Doğru teşhis için Uzmanına danışınız.

Kabızlık acilen nasıl giderilir?

En hızlı faydayı sağlamak için sabah uyandığınızda aç karnına bir bardak kayısı suyu içebilirsiniz.

Psikolojik kabızlık belirtileri Kabızlık psikolojik olabilir mi?

Dr. Ali Aslan "Kabızlık sorunu yaşayan çocukların yüzde 80'inin kabız olma nedeni psikolojik olabilmektedir!

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