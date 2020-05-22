  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Aktüel

Kabir ziyaretleri şerife gününden başladı

Eskişehir’de Ramazan Bayramı sebebiyle yapılan mezarlık ziyaretleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle erken başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:02:30 -
Kabir ziyaretleri şerife gününden başladı

Eskişehir’de Ramazan Bayramı sebebiyle yapılan mezarlık ziyaretleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle erken başladı.


Türkiye’de korona virüs sebebiyle birçok noktada vatandaşların hastalık riskine karşı korunabilmesi için tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, arefe gününden itibaren bayram boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugünden mezar ziyaretlerine erken başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Ramazan süresince kabir ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı söylenmişti. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala mezarlık ziyaretlerinin sadece şehit aileleri ile sınırlandırılacağı bildirildi. Bu sebeple yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, şerife gününden kabirlere gitmeye başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak Eskişehir’de bulunan Asri Mezarlığa gelen vatandaşlar da yasak sebebiyle erkenden yakınlarının mezarlarına giderek Kura’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Yakınlarının mezarlarını temizleyen ve sulayan ziyaretçiler, kabir ziyaretlerini yaparak dini görevlerini de yerine getirdiler.



Bayramda sadece şehit yakınları mezarlıklara girebilecek


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Ramazan Bayramı süresince sadece şehit kabirleri anne, baba, çocuk, eş, kardeş ve refakatçileri tarafından ziyaret edilebilecek. Diğer vatandaşların ise evde kalmalarının esas olduğu ifade edilirken, talep halinde ise ulaşım valilik ve kaymakamlıklar tarafından sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı