Kabir ziyaretleri şerife gününden başladı

Eskişehir’de Ramazan Bayramı sebebiyle yapılan mezarlık ziyaretleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle erken başladı.

Türkiye’de korona virüs sebebiyle birçok noktada vatandaşların hastalık riskine karşı korunabilmesi için tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, arefe gününden itibaren bayram boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugünden mezar ziyaretlerine erken başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Ramazan süresince kabir ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı söylenmişti. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala mezarlık ziyaretlerinin sadece şehit aileleri ile sınırlandırılacağı bildirildi. Bu sebeple yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, şerife gününden kabirlere gitmeye başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak Eskişehir’de bulunan Asri Mezarlığa gelen vatandaşlar da yasak sebebiyle erkenden yakınlarının mezarlarına giderek Kura’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Yakınlarının mezarlarını temizleyen ve sulayan ziyaretçiler, kabir ziyaretlerini yaparak dini görevlerini de yerine getirdiler.

Bayramda sadece şehit yakınları mezarlıklara girebilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Ramazan Bayramı süresince sadece şehit kabirleri anne, baba, çocuk, eş, kardeş ve refakatçileri tarafından ziyaret edilebilecek. Diğer vatandaşların ise evde kalmalarının esas olduğu ifade edilirken, talep halinde ise ulaşım valilik ve kaymakamlıklar tarafından sağlanacak.