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Gündem Kabine'den sonra açıklanabilir! Emeklilere toplamda 20 bin lira ikramiye kararı
Gündem

Kabine'den sonra açıklanabilir! Emeklilere toplamda 20 bin lira ikramiye kararı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 08:22:00 -
Kabine'den sonra açıklanabilir! Emeklilere toplamda 20 bin lira ikramiye kararı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala emekliler için verilecek ikramiyeyi 3 bin TL olarak açıklayan hükümetin yeni bir hamle yapacağı iddia edildi. Erdoğan'ın ikramiyeyi 3 bin yerine 10 bin TL olarak açıklaması bekleniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplan 20 bin TL alacak.

Yerel seçimler yaklaşırken emeklilerin geçim sıkıntısının giderek artması hükümeti yeni adımlar atmaya zorluyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekmişti.

 

Bu günkü Oda TV’nin haberine göre; Emekli aylıklarında beklenen artışların olmamasının ardından umutlarını bayram ikramiyelerine çeviren emeklilerin durumu, iktidarı yerel seçimler öncesi zora soktu. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde önceki gün kabul edilmişti.

İKRAMİYEYE DEV ARTIŞ

Habere göre, hükümet kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü (bugün) yapılacak kabine toplantısından sonra emekli ikramiyelerine yönelik bir açıklama yapacağı konuşuluyor.
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Buna göre Erdoğan'ın bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmasını duyuracağı öne sürülüyor. Böylece 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiyeye 5 kat zam yapılmış olacak.

İktidar kanadından kulislere yansıyan bilginin doğru çıkması halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 10'ar bin TL, yani toplamda 20 bin TL ikramiye alacak.

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