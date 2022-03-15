Kabine, Ukrayna ve enerji gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri, Rusya’nın Ukrayna işgal etmesinin ardından yaşanan son gelişmeler ve Antalya Diplomasi Forumunun yansımaları olacak.

Çavuşoğlu sunum yapacak

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından çok yönlü diplomasi trafiğini hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte her iki ülkenin liderleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas hâlinde diplomasi trafiğini sürdürürken bugüne kadar gelinen nokta toplantıda masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Diplomasi forumu değerlendirmesi

Toplantının bir diğer önemli başlığı Antalya Diplomasi Forumu’nun dünyadaki yansımaları olacak. Türkiye’nin girişimci ve insani dış politika konsepti ile düzenlenen Diplomasi Forumu’nda siyasi, ekonomik, savunma sanayi iş birlikleri öne çıkmıştı. Toplantıda, yapılan yeni iş birlikleri, elde edilen kazanımlar ve Türkiye’nin yeni dönemde atacağı adımlar ele alınacak.

Enerji fiyatları ve tedarik masada

Bunların yanı sıra toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları ile enerji tedariki konusu da konuşulacak. Türkiye, konumu itibarıyla dünyanın doğal gaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60’ına sahip bir bölgeye komşu durumda olması sebebiyle yeni dönemde dünya enerji pazarında merkez ülke olma konumunda.

Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in genel sürece ilişkin bir sunum yapacağı belirtiliyor.