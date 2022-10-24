Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı TOGG açıklaması
Milyonlar kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı hangi konular görüşülecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman açıklama yapacağı merak konusu. Peki, bugün kabine toplantısı var mı?
Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı TOGG açıklaması
Kabine toplantısı 24 Ekim Pazartesi gerçekleşecek. Toplantı saat 15.00’te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise saat 18.00 sularında açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeri otomobil TOGG ile ilgili detaylar paylaşması bekleniyor.