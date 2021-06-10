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Gündem Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapıyacak?
Gündem

Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapıyacak?

Korona salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 1 Haziran’dan sonra kademeli kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yüz yüze eğitim başladı, cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kalktı, hafta içi akşamları uygulanan yasağın saati de yukarıya çekilmişti. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Kabine toplantısında yeni korona kararlarının ne olacağı merak ediliyordu. Gözler gerçekleştirilecek Kabine toplantısına çevrilmişken, son dakika haberine göre, kabine toplantısı ertelendi. Peki Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapıyacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 10:32:00 - 2021-06-10 10:38:29
Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapıyacak?

Kademeli normalleşmede yeni kararlar alınacak mı, kısıtlamalar  gevşetilecek mi? sorularının cevabı kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamayla belli olacak.  İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti.  14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesinde, kabine toplantısı bugün yapılacağı duyurulmuştu. Ancak toplantının iptal edildiği açıkladı. Son Kabine toplantısı 17 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Son Kabine toplantısı sonrası şu kararlar alınmıştı:

Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  önlemlerle ilgili olarak ''Esneme için hazirandan sonra değerlendirme yapılır" ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Bugünden itibaren 45, pazartesiden itibaren de 40 yaş üstüne aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.

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