Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman yapıyacak?

Kademeli normalleşmede yeni kararlar alınacak mı, kısıtlamalar gevşetilecek mi? sorularının cevabı kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamayla belli olacak. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti. 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesinde, kabine toplantısı bugün yapılacağı duyurulmuştu. Ancak toplantının iptal edildiği açıkladı. Son Kabine toplantısı 17 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Son Kabine toplantısı sonrası şu kararlar alınmıştı:

Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önlemlerle ilgili olarak ''Esneme için hazirandan sonra değerlendirme yapılır" ifadelerini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Bugünden itibaren 45, pazartesiden itibaren de 40 yaş üstüne aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.