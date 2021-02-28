Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Mart 2020’de ise Türkiye’de ilk vaka tespit edildi. İlk vakanın ardından önemli kısıtlama kararları alındı. Vakalar azalınca 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da normalleşme adımları atıldı. Ancak ekim ve kasım aylarında vakalar artınca kısıtlamalar yeniden döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Şubat’ta yapılan kabine toplantısının ardından 1 Mart itibariyle bazı illerde normalleşme adımları atılacağını belirtti. Bu sebeple milyonlarca kişi 1 Mart’ı beklemeye başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine toplantısı 1 Mart 2021’de yapılacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgilendirme yapacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının saat kaçta yapılacağı açıklanmadı. Ancak toplantının 15.00 – 16.00 civarında başlaması bekleniyor.