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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona kararları ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine ne zaman toplanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Kısıtlamalar yerinde kararla bazı illerde kademeli olarak azaltılacak. Bu sebeple vatandaşların göz kulağı kabine toplantısında. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:18:00 -
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona kararları ne zaman açıklanacak?

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Mart 2020’de ise Türkiye’de ilk vaka tespit edildi. İlk vakanın ardından önemli kısıtlama kararları alındı. Vakalar azalınca 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da normalleşme adımları atıldı. Ancak ekim ve kasım aylarında vakalar artınca kısıtlamalar yeniden döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Şubat’ta yapılan kabine toplantısının ardından 1 Mart itibariyle bazı illerde normalleşme adımları atılacağını belirtti. Bu sebeple milyonlarca kişi 1 Mart’ı beklemeye başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Korona kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine toplantısı 1 Mart 2021’de yapılacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgilendirme yapacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının saat kaçta yapılacağı açıklanmadı. Ancak toplantının 15.00 – 16.00 civarında başlaması bekleniyor.

Bugün kaç korona vakası var? 28 Şubat koronavirüs tablosu
Bugün kaç korona vakası var? 28 Şubat koronavirüs tablosu

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