Koronavirüs salgınında kabine toplantıları önemli yer tutar hale geldi. Son bir yıldır kabine toplantılarının ardından kısıtlamalar ya da yasakların kaldırılmasına yönelik kararlar alınıyor. Vatandaşlar, bayramda kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusuna cevap arıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Kurban bayramında kısıtlama olur mu?

Milyonlarca kişi bayram planı yapmak için kabine toplantısının yapılacağı tarihi merakla bekliyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyri ve aşılama süreciyle ilgili sunum yapması bekleniyor. Pek çok kişi kurban bayramında bir kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Konunun toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Bilindiği gibi geçen sene kurban bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmadı, bu yıl da kısıtlama olmaması bekleniyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, kurban bayramına ilişkin kısıtlamaların öngörülmediğini ifade etti.