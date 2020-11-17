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Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? | Koronavirüs önlemleri
Gündem

Kabine Toplantısı ne zaman? | Koronavirüs önlemleri

Koronavirüs kararları son durum | Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısında vaka sayıları ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere yönelik tavsiye kararı aldıklarını belirtti. Hal böyle olunca gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? | Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklaya yapacak? | Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:06:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman? | Koronavirüs önlemleri

Koronavirüs kararları son gelişmeler | Tüm dünya 2019 aralık ayından bu yana koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk dalgayı başarıyla atlatan Türkiye, ihtiyaç duyan onlarca ülkeye yardım elini uzattı. Son aylarda ise havaların soğumasıyla birlikte Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de vakalar artmaya ölüm oranları yükselmeye başladı. Son olarak Bilim Kurulu toplandı ve tavsiye kararları aldı. Peki, kabine ne zaman toplanacak?

Kabine Toplantısı ne zaman? | Koronavirüs önlemleri

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ise bilindiği gibi Kabine Toplantısı’nda karar veriliyor. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde 17 Kasım Salı günü toplanacak.

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