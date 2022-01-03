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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları olacak mı?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları olacak mı?

Kabine toplantısı kararları 3 Ocak | Milyonların gözü kulağı yılın ilk kabine toplantısında. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini, okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Uzaktan eğitim başlar mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 09:44:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları olacak mı?

Gözler yılın ilk kabine toplantısında. Salgının seyri, gıda fiyatları, kurdaki son durum merak ediliyor. Akıllardaki tüm soruların ise kabine toplantısının ardından sona ermesi bekleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları olacak mı?

2021 yılının son toplantısı 20 Aralık’ta gerçekleştirilmişti. 2022 senesinin ilk kabine toplantısı ise 3 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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