  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları kalkacak mı?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları kalkacak mı?

Kabine toplantısı kararları son durum | Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 2020 yılınını mart ayına tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından tedbirlere yönelik önemli kararlar kabine toplantılarında alındı. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının tarihini merak ediyor. Kabine toplantısı ne zaman? Koronavirüs kısıtlamaları bitiyor mu? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:46:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları kalkacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde önemli kısıtlamalar uygulanıyor. Vatanaşlar söz konusu kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Bu sebeple vatanaşlar 'Kabire toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. 

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları kalkacak mı?

11 Ocak'ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakalar azaldıkça kademeli olarak normalleşme adımları atılacağını ifade etmişti. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, hangi kararların revize edileceğini merak ediyor. Kabine toplantısınını gün ve saati henüz açıklanmadı. Ancak kabine toplantısının gelecek hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, gizlilik sözleşmesi kararı sonarsı tepkilerin odağındaki WhatsApp'a ilişkin..
Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun
Medya

Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazıs..
Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!
Gündem

Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!

Türkiye’nin kurallara uymayan sosyal medya platformlarını kaldırmasını isteyen Uluslararası Basın Enstitüsü’nün batı ülkelerine karşı sessiz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay