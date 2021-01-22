Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde önemli kısıtlamalar uygulanıyor. Vatanaşlar söz konusu kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Bu sebeple vatanaşlar 'Kabire toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları kalkacak mı?

11 Ocak'ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakalar azaldıkça kademeli olarak normalleşme adımları atılacağını ifade etmişti. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, hangi kararların revize edileceğini merak ediyor. Kabine toplantısınını gün ve saati henüz açıklanmadı. Ancak kabine toplantısının gelecek hafta içerisinde yapılması bekleniyor.