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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı tarihi belli mi?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Kabine ne zaman toplanır? Milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı kararları güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:17:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Kabine toplantısı tarihi | Koronavirüs salgını sürecinde milyonlarca kişi kabine toplantılarını daha yakından takip eder oldu. 1 Mart’ta yapılan kabine toplantısının ardından illerin risk durumları ve kısıtlamalar açıklandı. 15 Mart’ta yapılan toplantıda ise bir süre daha aynı kararların devam etmesi kararlaştırıldı. Vatandaşlar bir sonraki kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Vatandaşlar yeni risk haritasının açıklanacağı kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak toplantının 30 Mart’ta yapılabileceği kulislerde konuşuluyor.

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