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Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Gündem

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı olacak mı, ne zaman? Kabine toplantısı sonrası Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Şu sıralar gündemde tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı konuşulurken gözler yeni Kabine toplantısına çevrilmiş durumda... Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 18:57:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının an gündemi 17 günlük tam kapanma sürecinin etkileri ve vaka sayılarındaki değişim olacak.

Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı, daha önce yapılmış olan açıklamaya göre 2 haftada bir gerçekleşiyordu. En son 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısının, 15 gün sonrası olan 10-11 Mayıs tarihinde yapılması öngörülüyordu.

Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Bilim Kurulu'ndan gelecek olan önerileri Kabine Toplantısında değerlendirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamayı basın karşısında yapacak.

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