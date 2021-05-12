Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana ülkemizde kabine toplantıları büyük önem taşıyor. Vatandaşlar tam kapanmanın tamamen mi kademeli olarak mı kaldırılacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısının günü belli oldu mu?

Kabine toplantısı ne zaman belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Son kabine toplantısı 26 Nisan’da yapıldı. Vatandaşlar 17 Mayıs öncesinde kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu hafta kabine toplantısı yapılması bekleniyor. Ancak kabine toplantısının gün ve saati henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda kontrollü normalleşe ifadelerini kullanıyor. Bu sebeple bir anda tüm yasakların kaldırılması beklenmiyor.