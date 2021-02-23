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Gündem Kabine toplantısı ne zaman?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı 2021, saat kaçta yapılacak? Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş, normale dönüş adımı atılmasına yönelik beklentileri beraberinde getirdi. Peki, kademeli normalleşme takvimi nasıl uygulanacak? Yeni kabine toplantısı kararları neler olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 20:10:00 -
Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Kademeli normalleşmenin başlayacağı Mart ayı yaklaşırken Bakanlar Kurulu Toplantısı da gündemdeki yerini aldı. Yeni yasakların belirlendiği Kabina Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı sorgulanıyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Alınan kararlar Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu noktada, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Yasaklar kaldırılacak mı?

Kısıtlamaların kalkacağı ve normalleşmeye geçilecek tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca,“1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz” ifadelerini kullandı. Yasakların hangi koşulda ve ne zaman kaldırılacağı konusunda gözler kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine toplantısı kararları belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

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