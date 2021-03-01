Kabine toplantısı kararları kısıtlamalar kalktı mı? Hangi ilde normalleşme başlayacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamasında, "Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından tüm gözler bugün toplanacak Kabine'ye çevrildi.

Kabine toplantısı kararları

Türkiye'de 1 Mart itibariyle 'yerinde karar dönemi' dönemi başlıyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme süreci belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde değerlendirilecek. 100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak. Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek. Süreç ile ilgili detaylı açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak? Hem Bakanlık tarafından hem de Valilikler aracılığıyla yüz yüze eğitime geçiş bugün gerçekleşecek toplantının beklenileceği açıklanmıştı. İllerin salgın koşullarına göre hem yüz yüze eğitim hem de sınavlara ilişkin detaylar alınan kararlar sonrası ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası basın toplantısı yaparak, alınan kararları kamuoyuna duyuracak.