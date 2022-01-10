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Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman bugün var mı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle vatandaşlar geçtiğimiz bir buçuk yılda uygulanan kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, korona yasakları başlayacak mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-10 09:41:00 -
Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman bugün var mı?

Koronavirüs salgınında omicron varyantı etkisi yaşanıyor. Artan vakalar sebebiyle vatandaşlar kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceğini araştırıyor. Peki, korona yasakları döner mi?

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman bugün var mı?

Yılın ilk kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Genellikle kabine toplantıları iki hafta arayla yapılıyor. Bu sebeple kabine toplantısının 17 Ocak Pazartesi günü toplanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda sık sık kısıtlamaların olmayacağını, bireysel tedbirlerin önemli olduğunu vurguluyor.

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