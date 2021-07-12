Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
12 Temmuz kabine kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine 12 Temmuz tarihinde toplandı. Toplantının başlamasının ardından vatandaşlar "Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı sona erdi mi? İşte son durum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş açıklaması saat kaçta? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? şeklinde birçok soru yanıt aramaya başladı. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? İşte yanıtı...
Kabine Toplantısı bitti mi?
15:30'da başlayan Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Kabine Toplanısı'nın sona ermesi ile 19:00'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.
Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.