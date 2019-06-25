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Kabine revizyonu olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine değişikliği ne zaman?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu sandıktan birinci çıkarak İBB başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının ardından ilk değerlendirmesinin ne olacağı, kabinede yeni değişiklikler olacak mı? AK Parti bundan sonra nasıl bir politika izleyecek? gibi soruların cevabına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Peki Kabine revizyonu olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini ne zaman yapacak? İstanbul'a yatırımlar devam edecek mi?

25 Haziran 2019 Salı 12:22
Kabine revizyonu olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine değişikliği ne zaman?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu sandıktan birinci çıkarak İBB başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının ardından ilk değerlendirmesinin ne olacağı, kabinede yeni değişiklikler olacak mı? AK Parti bundan sonra nasıl bir politika izleyecek? gibi soruların cevabına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Peki Kabine revizyonu olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini ne zaman yapacak? İstanbul'a yatırımlar devam edecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin, “Bundan sonra tüm mesaimizi önümüzdeki gündeme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz. Tanımlamamızı kendi içimizde yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatma durumda değiliz.” dedi.

İstanbul’a yatırım yapılmaya devam edilecek mi?

Başkan Erdoğan, 31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir. Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti ancak kazanmamıza yetmedi. AK Parti ve MHP olarak sahip olduğumuz 25 belediye ile halkımıza en güzel hizmetleri verme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar olarak da hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Derin bir aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz.” diyerek İstanbul’a yatırımların devam edeceğinin müjdesini verdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:22
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