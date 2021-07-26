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Gündem Kabine ne zaman saat kaçta?
Gündem

Kabine ne zaman saat kaçta?

Kabine toplantısı hangi gün? Vaka sayılarının artmasıyla birlikte gözler kabine toplantısına çevrildi. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 11:10:00 -
Kabine ne zaman saat kaçta?

Koronavirüs salgınının başından bu yana önemli kararlar kabine toplantılarında alındı. Bu sebeple milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine ne zaman saat kaçta?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları 14 bin seviyesini aştı. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların geri dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Kabine toplantıları genellikle 2 haftada bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısının 26 Haziran’da yapılması bekleniyordu. Ancak kabine toplantısının yapılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kabine toplantısı tarihi belli olunca haberlerimizde yer vereceğiz.

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