  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine bugün toplanıyor!
Gündem

Kabine bugün toplanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 07:44:00 -
Kabine bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanması bekleniyor. Toplantının gündeminde, Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

Enflasyon ve asgari ücret de gündemde

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Ankara-Atina hattındaki son durum değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken seçim iddiası! 'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'
AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken seçim iddiası! 'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'

Gündem

AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken seçim iddiası! 'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'

Putin, ne Aliyev! Ahmet Hakan böyle duyurdu! İşte Erdoğan’ın en sevdiği iki dünya lideri" target="_blank">
Ne Putin, ne Aliyev! Ahmet Hakan böyle duyurdu! İşte Erdoğan’ın en sevdiği iki dünya lideri
Ne Putin, ne Aliyev! Ahmet Hakan böyle duyurdu! İşte Erdoğan’ın en sevdiği iki dünya lideri

Medya

Ne Putin, ne Aliyev! Ahmet Hakan böyle duyurdu! İşte Erdoğan’ın en sevdiği iki dünya lideri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit cezasız kalmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit cezasız kalmadı!

Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit cezasız kalmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirisi Ekrem'e soruldu! Durumu kurtarmak için yapmadığı numara kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirisi Ekrem'e soruldu! Durumu kurtarmak için yapmadığı numara kalmadı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirisi Ekrem'e soruldu! Durumu kurtarmak için yapmadığı numara kalmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23