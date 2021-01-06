KABİL (AA) - Son günlerde güvenlik tehdidinin arttığı Afganistan'ın başkenti Kabil, güvenlik kameralarıyla donatılacak.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih, Kabil'in modern güvenlik kameralarıyla donatılacağını söyledi.

Bu projenin maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olacağını ifade eden Salih, projenin hayata geçirilmesiyle teröristlerin ve hırsızların köşeye sıkışacağını belirtti.

Salih, güvenlik kameralarının yerleştirilmesiyle Kabil'in daha güvenli bir kent haline geleceğini umduklarını kaydetti.

Öte yandan Salih, geçen günlerde yaptığı açıklamasında, Kabil'in güvenliğinin daha iyi sağlanması için polis sayısını iki katına çıkartacaklarını aktarmıştı.

Halihazırda Kabil'in bazı bölgelerinde güvenlik kameraları olmasına rağmen kentte neredeyse her gün şiddet olayları yaşanıyor.

Her gün elektrik kesintilerinin yaşandığı Kabil'de güvenlik kameralarının nasıl kesintisiz çalışacağı belirsizliğini koruyor.



