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Aktüel Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:47:00 -
Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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