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Aktüel Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki kaza seferleri aksattı
Aktüel

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki kaza seferleri aksattı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:01:33 -
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki kaza seferleri aksattı

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattı üzerinde kaza yapması nedeniyle seferlerin bir süre Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Öte yandan Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında geçici bir süre için seferlerin Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.



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