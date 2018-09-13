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Kabak graten nasıl yapılır?

Kabak sevmeyenlerin dahi beğeni ile yiyeceği bir lezzet olan kabak graten nasıl yapılır?

13 Eylül 2018 Perşembe 20:50
Kabak graten nasıl yapılır?

KABAK GRATENİN MALZEMELERİ

7 adet yeşil kabak

4 adet yumurta

2 diş sarımsak

250 g Kaşar peyniri

10 g Tereyağı

5 g tuz

5 g karabiber

5 g kırmızıbiber

YAPILIŞI

Kabaklarımızı yıkıyoruz ve uçlarını bir bıçakla kesiyoruz. Ardından kabuklarını soymadan kabaklarımızı çiziyor ve bıçakla çeşitli yerlerinden deliyoruz

Kabaklarımızın sığabildiği büyüklükte bir tencereye su, 10 g kadar tuz ve kabaklarımızı koyuyoruz. Kabaklarımızı yaklaşık 30 dakika boyunca kaynatıyoruz. Ara ara bir bıçak ya da çatal saplayarak kabaklarımızın yumuşaklığını kontrol ediyoruz. Kabakların çırpma teliyle ezilebilecek kadar yumuşaması gerekiyor.

Kabaklarımız iyice yumuşak ve ezilebilir bir kıvama geldiğinde süzgece alıyor ve soğuyana kadar bekletiyoruz. Suyunun daha iyi süzülmesi için bir bıçakla kabakları süzgeçte parçalayabilirsiniz.

Kabaklarımız soğuduğunda, bir çatal veya çırpma teli kyardımıyla onları süzgecin içinde eziyoruz. Hem kabağın suyunu iyice çıkartıyoruz, hem de irili ufaklı parçacıklı bir püre elde ediyoruz.

Süzülmüş ve ezilmiş kabaklarımızı bir karıştırma kabına alıyoruz

Aynı kaba yumurtalarımızı kırıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Yumurtalarımızın pişmemesi için bu işlemi yaptığımızda kabağımız iyice soğumuş olmalı.

Kaşarımızı aynı kabın içine rendeliyoruz ve karıştırıyoruz.

Sarımsağımızı dövüp aynı kaba ekliyoruz.

Tuz, karabiber ve toz kırmızıbiberimizi katıp son bir kez iyice karıştırıyoruz.

Fırına dayanıklı bir kabı tereyağla ovduktan sonra, içine karışımımızı 5 cm kalınlığında yayıyoruz ve 160 dereceye ayarlanmış fırında 35-40 dakika pişiriyoruz. Arzu ederseniz son dakikalarda birazda daha peynir ilave ederek üstünde kızarmış bir peynir katmanı oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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