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Kabak çekirdeği yağı faydaları

Kabak çekirdeği, yüksek kalorili bir yiyecek olmasına rağmen faydalı besin değerleri ile çok sevilen ve sık sık da uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir besin türüdür. İşte sizlere kabak çekirdeği yağının tüm faydaları, kullanım yöntemleri ve zararları hakkında bilgiler...

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:44
Kabak çekirdeği yağı faydaları

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI FAYDALARI

Kabak çekirdeği yağı faydalarına bakıldığında bu kuruyemiş türünün bünyesinde barındırdığı A, B ve E vitaminlerinin yanı sıra omega 3 ve omega 6 ile birçok hastalıkta yardımcı bir tedavi olarak tüketilebileceği söylenebilmektedir. Kabak çekirdeği yağında ayrıca bol miktarda selenyum ve çinko bulunduğu için de saç ve cilt sağlığında kabak çekirdeği yağı faydalarını maksimum seviyede görebilmek mümkün olur.

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?

PROSTAT BÜYÜMESİ İÇİN KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kabak çekirdeği yağı prostat büyümesi için faydalıdır. Hem prostatın önlenmesinde hem de büyümesinde etkin rol oynar. Prostat büyümesi ile ilişkili olarak yaşanan idrar yolu bozukluklarında da kabak çekirdeği yağı kullanılabilir. Kabak çekirdeği yağında bulunan karotenoit ve fitosterol erkeklerde görülen prostat riskini azaltır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI VİTAMİN DEPOSU: Kabak çekirdeği yağında bulunan vitamin ve mineraller vücuda çok faydalıdır. Omega – 3, omega – 6, A, E, demir ve çinko mineralleri açısından zengindir. Vitamin deposu olan kabak çekirdeği yağı hücrelere fayda sağlayarak kanser riskini önlemede başarılıdır.

BAĞIRSAK KURTLARINA FAYDALIDIR: Bağırsaklarda oluşan kurtların düşmesini sağlayan kabak çekirdeği yağı tenyaların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kalın bağırsak kanserine karşıda vücudu korumaktadır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hem dahilen hem de haricen kullanılabilen ender yağlardan birisi olan kabak çekirdeği yağını içerek tüketmek isteyen kişiler her sabah güne başlarken 1 tatlı kaşığı ölçüsünde kabak çekirdeği yağı tüketimi gerçekleştirebilirler. Kabak çekirdeği yağını doğrudan tüketme konusunda problem yaşayanlar ise bir çay bardağı ölçüsünde ılık su ile karıştırarak da içebilirler. Haricen kullanımda ise kabak çekirdeği yağının mısır unu ile merhem kıvamına getirildikten sonra masaj eşliğinde sorunlu bölgelere uygulanması yeterli olacaktır. Bu yöntemle de kabak çekirdeği yağı faydalarının etkileri en KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI ZARARLARI

-Emziren ve hamile bayanlar doktora danışmadan kesinlikle kullanmamalıdır.
-Herhangi bir sağlık sorununuz bulunmuyorsa bile kabak çekirdeği yağını kullanmadan önce doktora danışınız.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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