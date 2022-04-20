Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

Kaan Kanlıkuyu kimdir nereli? Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu cenaze töreni ne zaman nerede?

Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022'de şehit düştü. Kaan Kanlıkuyu'nun 31 yaşında olduğu ve Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinden olduğu bilgisi edinildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Mustafa Kanlıkuyu ile aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Evli olan şehit Kanlıkuyu'nun eşinin hamile olduğu ve yakında baba olacağı öğrenildi. Şehidin naaşının memleketi Çankırı'da, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.