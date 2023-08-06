KAAN ilk kez en çok takip edilen projeler arasında! Dünyanın gözü Türkiye'de! Flaş gelişme: Talep patladı

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN konusunda diğer ülkelerle yürüttüğü işbirliği dünyanın radarında. Gelişmeleri yakından takip eden yabancı basın Azerbaycan'ın ardından Pakistan'ın da KAAN projesine ortak olmasının beklendiğini yazdı. Azerbaycan ve Pakistan'ın 5. nesil savaş uçağa sahip olmasının bölgede oyunun kuralını değiştireceği kaydedildi.

Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN, dünyada en çok takip edilen savaş uçağı projeleri arasına girdi.

Türk havacılığına yeni bir boyut getirecek olan KAAN'da yaşanan gelişmeleri radarına alan yabancı savunma siteleri Türkiye'nin diğer ülkelerle 5. Nesil savaş uçağı üzerinde yürüttüğü işbirliğini analiz etti.

Türkiye'nin KAAN'ın geliştirilmesi konusunda Azerbaycan'la imzaladığı protokole dikkat çekilirken bu projeye Pakistan'ın dahil olup olmayacağı sorusu ele alındı. Diğer ülkelerle işbirliğinin kalkınma sürecini hızlandıracağı ve Türkiye üzerindeki riskleri azaltacağı belirtildi.

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DÜNYANIN GÖZÜ KAAN'DA: OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİRECEK

Uzmanların görüşlerine yer verilen analiz yazısında, "Çeşitli teknolojileri entegre etmek, güvenliği sağlamak, kapsamlı testler yapmak ve gerekli sertifikaları almak zaman alıcı süreçlerdir. Türkiye'nin zaman çizelgesi iddialı olsa da, bu tür projelerde öngörülemeyen teknik veya lojistik zorluklar nedeniyle gecikmeler yaşanması alışılmadık bir durum değil. Diğer ülkelerle işbirliği yapmak, Türkiye'nin katılımcı ülkelerdeki kaynakları ve teknolojik bilgi birikimini bir araya getirmesine ve mali yükü dağıtmasına olanak tanıyor" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan'ın aksine Pakistan'ın havacılık alanında üretim ve geliştirme tecrübesine sahip olduğu kaydedilirken Bakü yönetiminin uçak üretimine katkısının mali yatırımları içerebileceği vurgulandı.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın teknik özelliklerine yazıda yer verilirken 5. nesil savaş uçağının Azerbaycan ve Pakistan için önemine vurgu yapıldı. 5. nesil savaş uçağına sahip olacak Azerbaycan ile Pakistan'ın hava gücünü önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

Genel olarak, 5. nesil savaş uçaklarının satın alınması Azerbaycan ve Pakistan için oyunun kurallarını değiştirecek. Bu uçaklar, bu ülkelere potansiyel düşmanlara karşı önemli bir avantaj sağlayacak, hava sahalarını daha etkin bir şekilde savunmalarına ve güçlerini sınırlarının ötesine yansıtmalarına olanak tanıyacak. Beşinci nesil savaş uçakları ileri teknoloji ve kabiliyetleri ile hava harp sisteminin geleceğidir ve Azerbaycan ve Pakistan kendilerini bu trendin ön saflarında konumlandırmaktadır.