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K vitamini nedir? Ne işe yarar?

İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmek için çeşitli vitaminlere ihtiyaçları vardır. K vitamini de bunlardan bir tanesidir.

03 Temmuz 2018 Salı 09:41
K vitamini nedir? Ne işe yarar?

Bu yüzden de yağ dokusunda ve karaciğerde K vitamini depolanabilmektedir. Ayrıca, bağırsaklarda bulunan iyi bakteriler K vitamini üreterek insanlara fayda sağlamaktadır. Bu nedenle de K vitamini eksikliği sık görülen bir problem değildir. Ama yine de insanların bu konuda dikkatli olması önemlidir. Çünkü eksikliğinde çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır.

Genel olarak bakıldığında ıspanak, brokoli gibi yeşil yapraklı gibi sebzeler K vitamini bakımından zengindir. Bunun yanı sıra fesleğen, adaçayı, kekik, taze soğan gibi yiyecekler de K vitamini eksikliğinin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu besinlerin tüketilerek K vitamininin eksikliği yaşanmasına izin verilmemelidir. Çünkü K vitamininin insanlar için sağladığı birçok fayda bulunmaktadır.

K VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

Öncelikli olarak K vitaminin en büyük faydası kanın pıhtılaşmasına yardımcı olmasıdır. Zaten köken olarak 'Koagulationsvitamin' yani pıhtılaşma vitamini anlamına gelmektedir. Bu özelliği son derece hayati bir öneme sahiptir.

Bir diğer özelliği de kemik gelişimine verdiği olumlu katkılardır. Kemiklerin daha güçlü olmalarını sağlar ve çabuk bir şekilde kırılmalarını önler. Ayrıca, menapoz dönemi sonrasında meydana gelebilecek kemik kayıplarının yaşanmasını engeller.

Damar sertliği problemleri yaşanmasını engelleyici özellikleri bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra karaciğer ve prostat kanseri oluşma risklerini azaltmaktadır. Bu nedenle de eksikliğine izin verilmemesi önemlidir.

K vitamini eksikliği konusunda insanların dikkat etmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Antibiyotik kullanımı, safra ya da karaciğer üzerinde meydana gelen rahatsızlıklar, ciddi yanıklar, hemodiyaliz gibi olaylar K vitamini eksikliği yaşanmasına yol açan durumlar arasında yer almaktadır.

Bu nedenle de bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çok nadir olarak gözlense de K vitamini fazlalığı da insanlar için sağlıklı bir durum değildir. Fazlalığında, fazla pıhtılaşma ve damar tıkanıklığı gibi problemler görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:41
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. K vitamini fazlalığı nelere yol açar?
  5. K vitamini eksikliği nelere yol açar?
  6. K vitamini içeren besinler nelerdir?

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