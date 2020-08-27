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Ekonomi “K-Team Genç Yetenek Programı”na ödül
Ekonomi

“K-Team Genç Yetenek Programı”na ödül

Kibar Holding, üniversite öğrencilerine holding bünyesindeki şirketlerde uzun dönem staj yapma imkanı sağlayan K-Team Genç Yetenek Programı’yla dünyanın saygın iş ödüllerinden olan Brandon Hall’da “En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları” kategorisinde bronz ödül aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:03:00 -
“K-Team Genç Yetenek Programı”na ödül

Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, K-Team Genç Yetenek Programı ile önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül almanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. 6 sene önce başlattıkları K-Team Genç Yetenek Programı ile pek çok üniversiteli gence Kibar Grubu’nda mezun olmadan gerçek bir iş deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini belirten Kuru, şunları kaydetti: “Her yıl kriterlerimizi ve grup içindeki ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirerek katılımcı sayımıza karar veriyor ve programdan mezun olduklarında tüm K-Team arkadaşlarımızı sektöre hazır bir halde işe başlayabilir duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl giriş seviye pozisyonları işe alım oranımız yüzde 59 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da arttırmak, Kibar Grubu’nun değer ve yetkinliklerini özümsemiş arkadaşlarımızla bir arada çalışmak için heyecanla programımıza yenilikler katmaya devam ediyoruz.”

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