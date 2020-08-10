K-Pop, üst aklın projesi

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi tartışmasına odaklanmışken diğer tehlikeler de etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nin dayattığı hayat tarzına yönelik kültürel işgal bütün cephelerde sürüyor. Özellikle Kore dizileri, K-Pop ve BTS çılgınlığı gençlerimizi teslim almış durumda. Bu konuyla ilgili uzun yıllar araştırma yapıp çalışmalarını BTS: Üst Aklın POP Projesi adıyla kitaplaştıran Eğitimci Yazar Sinan Dolayman ile tehlikenin boyutlarını konuştuk. Bütün ailelerin ve yetkililerin okuyup önlem alması gereken konuyu ilginize sunuyoruz efendim. Hayırlı haftalar…

-Sosyal medyayla doğup büyüyen çocuklar nasıl bir zihin fikir yapısı içindeler?

2000’li yılların gençliği internet ve sunduğu sonsuz olanaklar ile büyüdü. Dünya için büyük yararlarına rağmen, internetin bazı olumsuz yan etkilerinden de etkilendiler. Bu sebeple zihinleri karışık.

Filistin ve İsrail arasındaki tek ortak nokta K-Pop

-Muhtevaları dolayısıyla muhafazakâr kesimin daha çok izlediği Kore dizileri, yerini Kore müziklerine bırakmaya başladı. Bu konuda ne dersiniz?

Özellikle iki binli yıllar sonrasında küresel bir moda haline gelen ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla popülerleşen Kore menşeili film, dizi ve müzik yapımları Güney Kore’de Hallyu Dalgası denilen müzik, TV ve eğlence alanlarında dünya çapında çığ gibi bir yükselme yaptı. Hatta Filistin ve İsrail’in arasındaki tek ortak nokta K-Pop’un her iki ülkede de binlerce takipçisinin olmasıdır. Tüm dünyada her toplumu siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda dizayn eden, yönlendiren, daha doğrusu yöneten bir üst aklın varlığından artık çok kimselerin söz ettiği bilinen bir gerçek. Toplumları perde arkasından yöneten bu derin yapının varlığı, daha çok siyaset alanında söz konusu edilir. Hâlbuki toplumların savaşarak dönüşmeyeceği, dolayısıyla istedikleri şekilde sömüremeyeceklerini anlayan bu derin yapı daha şeytani bir planla toplumların içerisine nüfuz etmektedir. Türkiye’de ve tüm dünyada yoğun takip edilen K-Pop, üst aklın bir projesidir.

-K-Pop sektörüyle nasıl bir kültür yayılmak istenmektedir?

Dünyaya yayılan bu kültür, dünyayı –gizli gizli– yöneten 300’ler Komitesi’ne bağlı büyük kuruluşların başında gelen İngiltere merkezli Tavistock Enstitüsü’nde, Freud’un ruhbilim çalışmalarına dayanarak toplumların dine dayalı kültürünü yozlaştırma amacıyla dikkatlice tezgâhlanmış bir fesattır.

-BTS’den başka gruplar var mı?

K-Pop müzik gruplarından en meşhuru daha doğrusu üst akıl tarafından bilinçli bir şekilde parlatılıp öne çıkarılan BTS onlarca K-Pop grubundan yalnızca biri. BTS, diğer K-Pop gruplarından farklı, çünkü BTS, arkasında büyük bir müzik şirketi olmadan başarıyı yakaladı.

-Çocuklarımızı tesiri altına alan K-Pop, yani Kore popu grubu olan BTS hakkında yaptığınız açıklamalar ortalığı karıştırdı. Neyi hedefliyorlar?

Koreli bir müzik grubunun tüm dünyada bu kadar popüler olmasının nedeni BTS üyesi yedi gencin bir başarısı değil. BTS gerçekten sadece bir müzik grubu değil. BTS özellikle gençleri üst aklın istediği formatta yetiştirmek istediği bir aparattır.

BTS, klipleri ile eşcinsel figürler sergilemekte. BTS sadece müzik yapmıyor. Kısa klip, video ve uzun metrajlı film dahi yapmaktadırlar. Love Yourself’in eşcinsel konulu elli beş dakikalık filmi çekilip dünyanın birçok yerinde izletildi. Ve burada açıkça eşcinsel propaganda yapılmaktaydı.

Türkiye’de bazı kişiler özellikle bu iş için görevlendirilmiştir

-Türkiye’deki okullarda BTS etkisini değerlendirir misiniz?

Okullarda birçok öğrenci bu grubun simgesini taşıyan kalem, defter, çanta... taşımakta. Birçok öğrenci aldığı okul malzemelerinin üzerine BTS’in çıkartmalarını yapıştırıyor. Sadece kırtasiyeler değil, büyük marketlerde de BTS’in aylık çıkan dergi, poster ve çıkartmaları bir raf dolduracak kadar bu marketlerde yer kaplamaktadır. Her ay düzenli olarak öğrenciler bu yayınları takip edip onları satın almaktadırlar. Bu sektörü bu kadar canlı tutan mekanizmalar birçok yönden BTS’in propagandasını yapmaktadır. Türkiye’ de bazı kişiler özellikle bu iş için görevlendirilmiştir. Bu görevli kişiler sosyal medya hesaplarından sürekli gençlerle iletişim halindedir. Ayrıca aylık çıkan yayınların basımı, satışı ile ilgilenmektedirler.

-Çocukların zihin dünyalarını işgal etmişler diyebilir miyiz?

Öğrenciler arasında azımsanamayacak sayıda bir kitle BTS grubuna hayran. Hatta birçok kız onlarla platonik aşk yaşıyor. Okullarda ve ailelerde çocuklara, gençlere sunulan din anlatımı bazen çağın ihtiyaçlarına cevap veremediği için birçok öğrencinin dindar yetişmemesine, aksine din dışı, seküler bir hayat özentisi içine girmesine neden olduğu gözlemlenen bir gerçektir. Türk BTS fanlarının çoğu bu gibi eğitim ve aile baskısından etkilenenlerden oluşuyor. Son yıllarda çokça dile getirilen Deizm de bunun bir sonucudur. Burada asıl sorunun dinin kendisi değil, dinin algısında olduğu bilinmelidir. Eğer Kur’an esasları ve ahlakı temel alınarak bir din eğitimi yapılsa gençler hem tertemiz, bakımlı, inançlı aynı zamanda modern ve hayata pozitif bakan faydalı fertlere dönüşür.

Sapkın projeler yaygınlaşabilir

-İstanbul Sözleşmesi ile bu sapkınlıklar daha da yayılacak görüşü hakkında ne dersiniz?

Türkiye’deki “Cinsiyet Eşitliği” hususundaki çalışmalar, İstanbul Sözleşmesi’nden kaynaklanan bir zorunluluk. “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” (ETCEP) ise sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten hemen sonra başlatılmıştır. Sözleşme Cinsiyet Eşitliğinde farkındalığın artırılmasını ve bunu eğitim müfredatına alınmasını gerektiriyor. Eğer İstanbul Sözleşmesi iptal edilmezse başka bir hükümet zamanında okullarımızda bu sapkın projelerin uygulanması kaçınılmaz olabilir.