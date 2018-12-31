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Juventus'un yıldızı adım adım Beşiktaş'a!

Stoper arayışlarını hız veren Beşiktaş, İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Medhi Benatia'ya kanca attı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 00:25
Juventus'un yıldızı adım adım Beşiktaş'a!

PEPE ile yollarını ayırdıktan sonra yerine alternatif isimler bakan Beşiktaş’ta Medhi Benatia ismi bir adım öne çıktı.

Benatia sesleri!

Juventuslu oyuncu ile görüşen ve prensipte anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar “Bonservisini al, gel” talimatı verdi. Faslı futbolcunun, Juventuslu yöneticilerle görüşerek, “Burada fazla oynama şansı bulamıyorum. Yedek kulübesinde oturmaktan sıkıldım, transferim için kolaylık sağlayın” ricasında bulundu. İtalyan yöneticilerin bu konuyu düşünmek için süre istediği ve bu hafta içinde kararını bildireceği kaydedildi. Benetia da Beşiktaşlı yöneticileri arayarak, “Juventus’un cevabını bekliyorum. Bana en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar süre verin” dedi. Juve’nin bonservisi bedava vermeye yanaşmadığı ancak satın alma opsiyonlu olarak kiralama formülüne daha sıcak baktığı belirtildi. Buna göre Benetia en az 12 maçta oynarsa, Kartal bonservisine para verecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 00:25
  1. Beşiktaş
  2. Juventus
  3. Medhi Benatia
  4. İtalya Serie A

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