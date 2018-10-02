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Juventus'un başını yakmıştı! Galatasaray'a...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Porto'yla yapacağı maçı İngiliz hakem Oliver yönetecek.

02 Ekim 2018 Salı 09:29
Juventus'un başını yakmıştı! Galatasaray'a...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Michael Oliver düdük çalacak.

İngiliz hakem, geçtiğimiz sezon oynanan Real Madrid'in Juventus'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın İspanya'daki rövanşında verdiği hatalı bir karar sonrası Avrupa'da görev alamamıştı. 

HATALI PENALTI KARARI VERMİŞTİ
İtalyan temsilcisi Real Madrid karşısında maçı uzatmaya götürecek skoru yakalamış ancak 90+3. dakikada Oliver, Madrid'den Vazquez'in, Benetia ile girdiği kili mücadele sonrasında hatalı bir penaltı kararı verdi. Juventuslu oyuncular hakeme sert tepki gösterirken kaleci Buffon kırmızı kart sonrası oyun dışında kalmıştı.

NİSAN AYINDAN BU YANA GÖREV ALMIYOR
İngiliz hakem o karşılaşma sonrası Avrupa'da maç yönetmedi. Bu sezon ilk maçı Avrupa Ligi play-off turunda FCSB'nin sahasında Rapid Wien'i 2-1 yendiği karşılaşma. Bu mücadelede ev sahibi ekibe 3 sarı kart 1 kırmızı kart, deplasman ekibine ise 3 sarı kart çıkarttı. İngiliz hakem nisan ayından bu yana görev almıyor. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:29
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