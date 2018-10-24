Juventus, Manchester United'ı Old Trafford'da yıktı!
İtalyan devi Juventus, konuk olduğu Manchester United'ı Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.24 Ekim 2018 Çarşamba 00:46
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Manchester United, Old Trafford'da Juventus'u konuk etti.
Cristiano Ronaldo'nun uzun bir aradan sonra Old Trafford'da çıktığı maçta Juventus, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
Gol Paulo Dybala'dan
Juventus'a İngiltere'de galibiyeti getiren golü 17. dakikada Paulo Dybala kaydetti.
Bu sonucun ardından Juventus, H Grubu'nda puanını 9'a çıkarırken, Manchester United 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Juventus İtalya'da Manchester United'ı konuk edecek.
Bu grubun diğer maçında Young Boys sahasında konuk ettiği Valencia ile 1-1 berabere kaldı.
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