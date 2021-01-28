  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus kupada yarı finale çıktı
Spor

Juventus kupada yarı finale çıktı

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, konuk ettiği Spal'ı 4-0 yenerek, yarı finale çıkmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 03:23:00 -
Juventus kupada yarı finale çıktı

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, ev sahibi Juventus, 16. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı ekipte Frabotta, 33. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da Juventus, 78. dakikada Kulusevski ile skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı takımın genç oyuncularından Chiesa, 90+4. dakikada farkı 4'e çıkaran golü attı: 4-0.

Bu golle Juventus, Spal'ı zorlanmadan 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Juventus, kupa yarı finalinde Inter ile karşılaşacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, müsabakaya ilk 11'de başladı. Demiral, 83. dakikada yerini Da Graca'ya bıraktı.

Kupa çeyrek finalinde, bugün Napoli-Spezia maçı oynanacak. Bu maçın galibi, yarı finalin diğer ayağında Atalanta ile eşleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çamur at izi kalsın taktiği bu kez sökmedi! HDP'li Ayhan Bilgen'den Sözcü yazarına ummadığı Erdoğan cevabı
Gündem

Çamur at izi kalsın taktiği bu kez sökmedi! HDP'li Ayhan Bilgen'den Sözcü yazarına ummadığı Erdoğan cevabı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gayrı resmi ittifak içinde olan CHP'nin medyası AK Parti'ye çamur atmak için harekete geçti. CHP'ni..
Joe Biden’dan çok konuşulacak açıklama! ‘Bu bir savaş zamanı…’
Dünya

Joe Biden’dan çok konuşulacak açıklama! ‘Bu bir savaş zamanı…’

Koronavirüs aşılarıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, 'Pfizer ve Moderna koronavirüs aşılarından yüzer milyon doz daha alacağız. Bu b..
Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!
Gündem

Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!

ABD Merkez Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG için yapılan paylaşım dikkat çekti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay