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Juventus, Inter'i tek golle geçti

- İtalya Serie A'da oynanan maçta lider Juventus, sahasında Inter'i 1-0 yendi

08 Aralık 2018 Cumartesi 00:29
Juventus, Inter'i tek golle geçti


İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 1-0 mağlup etti.

Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren Juventus'un, puan cetvelinde üçüncü durumdaki Inter'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Mario Mandzukic'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Inter ise 29 puanda kaldı.

Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 82. dakikada Miralem Pjanic'in yerine oyuna girdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 00:29
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