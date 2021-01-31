  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan kritik atamalar! O isim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

ABD'de ilginç ölüm! Kongre baskını finansörü 'intihar etti'

CHP'den istifa eden vekiller hakkında Meral Akşener'den ilk yorum

Erken seçim isteyen Meral Akşener'in verdiği tarih "yok artık" dedirtti

ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın

'Gölge kabine' toplandı! Kısa zamanda müthiş rakam: Fatih Erbakan Refah'ın üye sayısını açıkladı!

İYİ Partili Ümit Dikbayır, FETÖ bağlantıları açıklanan Habertürk avukatlığına soyundu

Listedeki 4 bin 500 kişi tehlikede! GKRY'de ortalık fena karıştı

Saadet'te 'Asiltürk' paniği sürüyor: 'Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olmaz'

Demirtaş'ın annesini 'evlat nöbeti' çağrısı: Gel, çocuğunu PKK'dan iste!
Spor Juventus deplasmanda zorlanmadı
Spor

Juventus deplasmanda zorlanmadı

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında deplasmanda Sampdoria'yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 02:19:00 -
Juventus deplasmanda zorlanmadı

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakada Juventus, Sampdoria'ya konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, 20. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Aaron Ramsey ile bir gol daha bulan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlı ekip, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.

Sampdoria ise Juventus karşısında bu sezon 10'uncu yenilgisini yaşarken, 26 puanla 10. sırada yer aldı.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, karşılaşmada görev yapmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahmut Akşit'ten yeni
Teknoloji

Mahmut Akşit'ten yeni "yerli motor" müjdesi! Çalışmalar başladı

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, ANKA SİHA'lar için üretilen "PD170"in ardından "PD180" adlı yeni bir İHA motoru geliştirdikle..
Kuruluş Osman yıldızından bomba açıklamalar! Dizinin değeri 20 - 30 yıl sonra...
Medya

Kuruluş Osman yıldızından bomba açıklamalar! Dizinin değeri 20 - 30 yıl sonra...

Atv ekranlarında ikinci sezonu devam eden Kuruluş Osman dizisinde demirci Davut karakterine hayat vermekte olan Ahmet Yenilmez, Youtube’da d..
ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın
Dünya

ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın

ABD'nin Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen, Sri Lanka'nın Washington Büyükelçiliğine bir mektup göndererek, "Yeni tip koronavirüs s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay