Juventus, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Juventus, Fiorentina’yı 2-1 yenerek Serie A’da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cristiano Ronaldo, Premier Lig ve La Liga’nın ardından Serie A’da da şampiyonluğa ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

İtalya Serie A’da sahasında Fiorentina’yı ağırlayan Juventus, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 8. şampiyonluğunu alan Juventus, Lyon’un rekorunu da egale etmiş oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fiorentina, 6. dakikada Milenkovic ile 1-0 öne geçse de, Juventus 37. dakikada Alex Sandro ile skoru eşitleyerek soyunma odasına beraberlikle gitti.

German Pezzella’nın 53. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Juventus, maçın devamında skoru koruyarak 2-1 galip ayrıldı.

Ronaldo tarihe geçti

Mücadelede 90 dakika forma giyen Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’nın ardından Serie A’da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Maçın ardından açıklamada bulunan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. İtalya’daki ilk sezonumda şampiyonluk yaşadım. Juventus için büyük bir sezon oldu. Süper Kupa’yı da kazandık. Şampiyonlar Ligi iyi gitmedi ama onu da seneye kazanırız" dedi.

"Seneye Juventus’ta kalacak mısın?" sorusuna ise Ronaldo, "Yüzde bin kalacağım" şeklinde cevap verdi.