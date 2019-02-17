0553 313 94 23

Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası

- Ordu'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra 50 ilden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona tamamlandı

17 Şubat 2019 Pazar 16:21
Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası


ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra 50 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir şampiyonayı daha geride bıraktıklarını söyledi.

Organizasyonun sorunsuz tamamlanmasında emeği geçenleri kutlayan Huysuz, şampiyonada gelecek vadeden sporcuları görmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Huysuz, Ordu'da yakın bir tarihte büyük bir organizasyon daha yapmayı planladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı Ordu'da yapmak ancak içinde bulunduğumuz salonun konsepti buna pek uygun değil. Müsabakalar için yere dört minder sermemiz gerekiyor. Uluslararası müsabakalara göre salonumuz yetersiz. Bir iki metrelik bir sıkıntımız var. Kurallara yeniden bakacağız. Eğer uygun olursa Büyükler Türkiye Şampiyonası inşallah bu yılın aralık ayında Ordu'da düzenlenecek." diye konuştu.

Şampiyonada sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler:

50 kilo: 1. Mehmet Ali Ravi (Şanlıurfa), 2. Askar Askarov (Bursa), 3. Azmi Kocabay (Samsun), 3. Batuhan Yılmaz (Ankara)

55 kilo: 1. Emre Erman (Yalova) 2. Kadir Samet Onay (Ankara), 3. Yusuf Tuncer (Batman), 3. Abdulkadir Yücel (Bitlis)

60 kilo: 1. Kaan Gümele (Ordu), Harun Bilici (Ankara), 3. Mahmut Ekinci (Şanlıurfa), 3. Safa İşgüzel (Yalova)

66 kilo: 1. Celal Akyıldız (Ankara), 2. Ali Sait Balcı (Burdur) 3. Berke Çırpan (Manisa), 3. Mehmet Sinan Ertem (Manisa)

73 kilo: 1. Niyazi Gökçen (Manisa), 2. Hamdi Coşkun (Ankara), 3. Batuhan Koçak (Manisa), 3. Oğuzhan Pehlivan (Manisa)

81 kilo: 1. Abidin Karabulut (Manisa), 2 Mahmut Hüdayi Özgürbüz (İstanbul), 3. Ahmet Yiğit Bayram (Denizli), 3. Erdal Danışman (Ordu)

90 kilo: 1. Bahri Emir Sabuncu (Samsun), 2. Yalçın Çalık (Samsun), 3. Ali Ağar (Muğla), 3. Yılmaz Bartu Göl (Ordu)

+90 kilo: 1. İbrahim Halil Özmen (Şanlıurfa), 2. Çağrı Doğan (Samsun), 3. Emir Yıldız (Sakarya), 3. Necmeddin Kazancı (Kahramanmaraş)

Kızlar:

40 kilo: 1. Ayşe Nur Sülün (Kocaeli), 2. Zührenaz Sipahi (Manisa), 3. Betül Anık (Siirt), 3. Cennet Begüm Bedir (Düzce)

44 kilo: 1. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 2. Ecem Sonay Birinci (Samsun), 3. Ceylin Orhan (Denizli), 3. Müberra Güneş (Kocaeli)

48 kilo: 1. Buketnur Karabulut (Kocaeli), 2. Cemre Malakcıoğlu (Düzce), 3. Güldeniz Kal (Tunceli), 3. Sümeyye Demir (Manisa)

52 kilo: 1. Sıla Ersin (Kocaeli), 2. Nehir Güney (Ankara), 3. Ümmügülsüm Tağrikulu (Samsun), 3. Reyhan Oğuz (Denizli)

57 kilo: 1. Gülnaz Çelik (Kocaeli), 2. Şilan Bitkin (Manisa), 3. Fatma Toprak (Eskişehir), 3. Yağmur Naz Aydın (Ordu)

63 kilo: 1. Fidan Öğel (Manisa), 2. Seda Gürsoy (Kocaeli), 3. Selin Çakıcı (Edirne), 3. Yağmur Doğan (İzmir)

70 kilo: 1. Habibe Afyonlu (Balıkesir), 2. Dilem Bağçuvan (Edirne), 3. Rümeysa Koto (Rize), 3. Saliha Taşan (Batman)

+70 kilo: 1. Hilal Öztürk (Manisa), 2. Nahide Saylağ (Mardin), 3. Duygu Dirgen (Manisa), 3. Öznur Efe (Manisa)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:21
  1. judo
  2. Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası
  3. Ordu
  4. Sezer Huysuz
  5. Türkiye Judo Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul hırsızları yakayı ele verdi
    1. Okul hırsızları yakayı ele verdi
    2. Mustafa Sarıgül’den öğrencilere..
    3. Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor..
    4. CHP Genel Merkezi önünde 'Maltepe'..
    5. BB. Erzurumspor - DG. Sivasspor..
    6. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik..
    7. Real Madrid evinde Girona'ya kaybetti
    8. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    9. AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti
    10. Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
    11. TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7..
    12. Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası
    13. Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    14. TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 -..
    15. İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir..
    16. Endonezya İslami turizmde zirveyi..
    17. Kepez’in sokak hayvanları..
    18. Başkan Atilla’dan Hayrat Vakfı’na..
    19. Kelebek çocuklarına moral yemeği
    20. Sosa , 64 gün sonra sahada
    21. Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı..
    22. Kaymakam öğrencilerin sorunlarını..
    23. İslami Cihad'dan "FKÖ'nün..
    24. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    25. PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı
    26. Güneşi gören Denizlililer mangala koştu
    27. İçişleri Bakanı Soylu'dan, HDP'li..
    28. Hakkari’de 31 bölge “özel güvenlik..
    29. Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    30. Kitlesel eylem hazırlığında olan..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması