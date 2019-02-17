Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası





ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra 50 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir şampiyonayı daha geride bıraktıklarını söyledi.

Organizasyonun sorunsuz tamamlanmasında emeği geçenleri kutlayan Huysuz, şampiyonada gelecek vadeden sporcuları görmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Huysuz, Ordu'da yakın bir tarihte büyük bir organizasyon daha yapmayı planladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı Ordu'da yapmak ancak içinde bulunduğumuz salonun konsepti buna pek uygun değil. Müsabakalar için yere dört minder sermemiz gerekiyor. Uluslararası müsabakalara göre salonumuz yetersiz. Bir iki metrelik bir sıkıntımız var. Kurallara yeniden bakacağız. Eğer uygun olursa Büyükler Türkiye Şampiyonası inşallah bu yılın aralık ayında Ordu'da düzenlenecek." diye konuştu.

Şampiyonada sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler:

50 kilo: 1. Mehmet Ali Ravi (Şanlıurfa), 2. Askar Askarov (Bursa), 3. Azmi Kocabay (Samsun), 3. Batuhan Yılmaz (Ankara)

55 kilo: 1. Emre Erman (Yalova) 2. Kadir Samet Onay (Ankara), 3. Yusuf Tuncer (Batman), 3. Abdulkadir Yücel (Bitlis)

60 kilo: 1. Kaan Gümele (Ordu), Harun Bilici (Ankara), 3. Mahmut Ekinci (Şanlıurfa), 3. Safa İşgüzel (Yalova)

66 kilo: 1. Celal Akyıldız (Ankara), 2. Ali Sait Balcı (Burdur) 3. Berke Çırpan (Manisa), 3. Mehmet Sinan Ertem (Manisa)

73 kilo: 1. Niyazi Gökçen (Manisa), 2. Hamdi Coşkun (Ankara), 3. Batuhan Koçak (Manisa), 3. Oğuzhan Pehlivan (Manisa)

81 kilo: 1. Abidin Karabulut (Manisa), 2 Mahmut Hüdayi Özgürbüz (İstanbul), 3. Ahmet Yiğit Bayram (Denizli), 3. Erdal Danışman (Ordu)

90 kilo: 1. Bahri Emir Sabuncu (Samsun), 2. Yalçın Çalık (Samsun), 3. Ali Ağar (Muğla), 3. Yılmaz Bartu Göl (Ordu)

+90 kilo: 1. İbrahim Halil Özmen (Şanlıurfa), 2. Çağrı Doğan (Samsun), 3. Emir Yıldız (Sakarya), 3. Necmeddin Kazancı (Kahramanmaraş)

Kızlar:

40 kilo: 1. Ayşe Nur Sülün (Kocaeli), 2. Zührenaz Sipahi (Manisa), 3. Betül Anık (Siirt), 3. Cennet Begüm Bedir (Düzce)

44 kilo: 1. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 2. Ecem Sonay Birinci (Samsun), 3. Ceylin Orhan (Denizli), 3. Müberra Güneş (Kocaeli)

48 kilo: 1. Buketnur Karabulut (Kocaeli), 2. Cemre Malakcıoğlu (Düzce), 3. Güldeniz Kal (Tunceli), 3. Sümeyye Demir (Manisa)

52 kilo: 1. Sıla Ersin (Kocaeli), 2. Nehir Güney (Ankara), 3. Ümmügülsüm Tağrikulu (Samsun), 3. Reyhan Oğuz (Denizli)

57 kilo: 1. Gülnaz Çelik (Kocaeli), 2. Şilan Bitkin (Manisa), 3. Fatma Toprak (Eskişehir), 3. Yağmur Naz Aydın (Ordu)

63 kilo: 1. Fidan Öğel (Manisa), 2. Seda Gürsoy (Kocaeli), 3. Selin Çakıcı (Edirne), 3. Yağmur Doğan (İzmir)

70 kilo: 1. Habibe Afyonlu (Balıkesir), 2. Dilem Bağçuvan (Edirne), 3. Rümeysa Koto (Rize), 3. Saliha Taşan (Batman)

+70 kilo: 1. Hilal Öztürk (Manisa), 2. Nahide Saylağ (Mardin), 3. Duygu Dirgen (Manisa), 3. Öznur Efe (Manisa)