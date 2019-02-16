Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası





ORDU (AA) - Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra 50 ilden 300 sporcu katılıyor.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk, turnuvanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Türk sporunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle son yıllarda önemli mesafeler aldığını söyledi.

Ordu'da da sporun yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Öztürk, ülkeyi başarıyla temsil edecek zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise sporun, eğitimle daha ileriye götürülebileceğini gösterme adına okullarda yaygınlaşmasının ve kültürünün oluşmasının faydalı olacağını aktardı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de Ordu'da önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, sporculara başarı diledi.



Vali Seddar Yavuz da müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Şampiyona, yarın sona erecek.