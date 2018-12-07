Judo: Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ve 31 ülkeden takımların katıldığı şampiyonada mücadele eden sarı-kırmızılılar, İtalya temsilcisi Fiamma Gialle'yi 4-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, geçen yıl da Ankara'da Andrey Karlov anısına düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazanmıştı.