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Judo: Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi

- Galatasaray Kadın Judo Takımı, İtalya temsilcisi Fiamma Gialle'yi 4-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu

07 Aralık 2018 Cuma 19:06
Judo: Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ve 31 ülkeden takımların katıldığı şampiyonada mücadele eden sarı-kırmızılılar, İtalya temsilcisi Fiamma Gialle'yi 4-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, geçen yıl da Ankara'da Andrey Karlov anısına düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:06
  1. Avrupa Kulüpler Şampiyonası
  2. bronz madalya
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