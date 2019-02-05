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Juan Mata'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe ile anılan İspanyol futbolcu Juan Mata'nın menajerlik şirketinin temsilcilerinden Joyce Moreno, "Mata, Türkiye'yi düşünmüyor" açıklamasında bulundu.

05 Şubat 2019 Salı 21:50
Juan Mata'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için şimdiden kolları sıvayan ve yurtdışı temasları için Comolli'ye tam yetki verdiği söylenen Ali Koç'un Juan Mata ve Giroud gibi dünya yıldızlarına 'çubukluyu' giydireceği iddia edilirken, her iki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı yazılmıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata için imza parası ve hatrı sayılı bir maaşı gözden çıkardığı yazılan Fenerbahçe'ye oyuncunun menajerlik şirketi olan JM10 Sports temsilcilerinden Joyce Moreno'dan kötü haber geldi.

"Mata'nın kariyerini babası yönlendiriyor"

Mata'nın kesin olarak Manchester United'dan ayrılacağını belirten Moreno, yıldız futbolcunun geleceği hakkında "O, Türkiye'yi düşünmüyor, daha 30 yaşında ve parayı ikinci plana atan bir oyuncu. Gerçekten böyle bir derdi olsa Çin'e giderdi. Yaşı henüz genç olduğu için Avrupa'nın birçok dev kulübüyle temas halindeler, fakat onun kalbinden ne geçiyor bilemiyoruz. Mata'nın kariyerini babası Juan Manuel Mata Rodriguez yönlendiriyor. Bana göre Mata, Türkiye'ye gelmez" açıklamalarında bulundu.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:50
  1. Manchester United
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