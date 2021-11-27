JP Morgan’dan yatırımcılara uyarı: Altın gibi bir sorun oluşturabilir

Piyasa stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, yakın tarihli bir raporda, yükselen faiz oranlarının tıpkı geleneksel olarak altın için olduğu gibi bitcoin için bir sorun oluşturabileceğini söyledi.

Bitcoin, düşük faiz oranları ve büyük tahvil alımları dünyasında patladı. Birçoğu bitcoin'i “dijital altın” ve enflasyona karşı bir korunma olarak görüyordu. Ancak dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, güçlü enflasyonu soğutmak amacıyla ekonomilere verdikleri desteği kesiyor. Bu, faiz oranlarının ve tahvil getirilerinin yükselmeye hazır olduğu anlamına geliyor. İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü, faiz oranlarının “önümüzdeki aylarda” artması gerektiğini söyledi. Çarşamba günü Federal Rezerv, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını azalttı.

Buna göre JPMorgan, yatırımcıların ethereum blok zincirinde çalışan dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan ether için yatırımları gözden geçirmelerinin daha iyi olabileceğini söyledi. Bunun nedeni, bitcoin'den çok daha fazla kullanıma sahip olması ve bu nedenle ilginin daha güçlü olması. Ethereum ağı finans dünyasının merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda, kripto teknolojisi kullanılarak alınıp satılan ve güvence altına alınan, takas edilemeyen jetonların veya NFT'lerin, tahsil edilebilir öğelerin de bir parçası. Panigirtzoglou, “Tahvil getirilerindeki artış ve para politikasının nihai normalleşmesi, bir dijital altın biçimi olarak bitcoin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor, aynı şekilde daha yüksek reel getirilerin geleneksel altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması gibi.” Değerini, DeFi'den oyun oynamaya, NFT'lere ve sabit paralara kadar uzanan uygulamalarından alan ethereum, daha yüksek getirilere bitcoin'den daha az duyarlı görünüyor.” dedi.