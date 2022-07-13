Joshua King kimdir, kaç yaşında, nereli? Joshua King hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

Joshua Christian Kojo King, 15 Ocak 1992 tarihinde Oslo'da doğdu. En son Premier Lig kulübü Watford ve Norveç milli takımı için forvet olarak oynayan Norveçli profesyonel bir futbolcu. King, 2008 yılında Vålerenga'dan Manchester United tarafından imzalandı . Preston North End , Borussia Mönchengladbach, Hull City ve Blackburn Rovers ile kredi büyülerinden sonra, Mayıs 2015'te AFC Bournemouth'a geçmeden önce Ocak 2013'te Blackburn ile kalıcı olarak imzaladı. Şubat 2021'de, bir son gün anlaşmasında, Everton'a bir hamle ile en iyi uçuşa geri döndü.

Norveç'i 15 yaş altı, 16 yaş altı, 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı seviyelerinde temsil eden King, uluslararası ilk çıkışını 2012'de İzlanda'ya karşı yaptı ve o yıl Kıbrıs'a karşı ilk uluslararası golünü attı.

King, Ocak 2008'de 16 yaşına geldiğinde Manchester United'a transfer oldu ve 18 yaş altı takımındaki ilk maçına 29 Mart 2008'de evinde Sunderland'e 5-1 yenildikleri maçta çıktı. O sezon ligde, Mayıs 2008'de Mavi Yıldızlar Gençlik Kupası'nda beş yedek maça çıktı.

King, 2010-11 sezon öncesi sezonunda Manchester United'ı etkiledikten sonra, 7 Ağustos 2010'da Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson'un oğlu Darren tarafından yönetilen Şampiyonluk ekibi Preston North End'e katıldı. Manchester United'a döndükten sonra King, sezonun son 18 maçının 17'sinde oynayan yedek takımın düzenli oyuncusuydu; tek yokluğu 28 Nisan 2011'de Arsenal'e karşı geldi. Ayrıca düzenli olarak, özellikle Manchester Senior Cup'ta, Bury'yi 8-0 yendikleri iki kez ve 6-1'de üç gol kaydettiği maç cetvelinde yer aldı. Ağustos 2011'de King, 2011-12 sezonu boyunca Alman kulübü Borussia Mönchengladbach'a kiralık olarak katıldı. 28 Mayıs 2015'te, Blackburn ile yeni bir sözleşmeyi geri çevirdikten sonra King , Premier Lig'deki ilk sezonu öncesinde AFC Bournemouth'a geçti. 29 Ağustos 2017'de King, Bournemouth ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

King, 2018–19 sezonunda 35 Premier Lig maçında 12 gol atarak verimli bir sezon daha geçirdi. 9 Temmuz 2021'de King, yeni terfi eden Premier Lig ekibi Watford'a ücretsiz bir transferle katıldı, üçüncü bir seçenekle iki yıllık bir anlaşma.

23 Ekim 2021'de King, Watford formasıyla ilk gollerini attı ve bu gol, Watford'un Everton'a karşı 5-2 kazandığı galibiyette hat-trick yaptı. 28 Haziran 2022'de King, kulübün yeniden Şampiyonaya düşmesinin ardından serbest bırakıldı. Norveç'i genç uluslararası düzeyde temsil ettikten sonra, Egil Olsen Eylül 2012'de King to Norveç'in iki Dünya Kupası eleme kadrosuna çağrıldı. İlk maçına 7 Eylül 2012'de, 65 dakika sonra Muhammed Abdellaoue'nin yerine geçerek İzlanda karşısında çıktı.