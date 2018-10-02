THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Josef'den Fenerbahçe yorumu: Çalıştığım en iyi hoca Pereira'ydı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza sarı lacivertli ekipte çalıştığı en iyi teknik adamın Victor Pereira olduğunu dile getirdi.

02 Ekim 2018 Salı 13:58
Josef'den Fenerbahçe yorumu: Çalıştığım en iyi hoca Pereira'ydı

Souza forma giydiği 3 yıllık süreçte zaman zaman eleştirildi. Ancak mücadeleci futboluyla teknik adamların vazgeçilmez oyuncusu oldu. 3 yıllık süreçte Sarı-Lacivertli taraftarlar Souza-Mehmet Topal ikilisini günah keçisi ilan etti. En sonunda Souza 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Biz de Brezilyalı yıldıza ulaştık merak edilenleri ve F.Bahçe'yi sorduk.

Takvim'de yer alan röportaj şöyle;

Fenerbahçe'de 3 yıl oynadın ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldun. Oynadığın süre içinde çok eleştirildin. Ancak sen gittikten sonra da Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar ortada. Ne düşünüyorsun?

KAYBEDİNCE SOUZA-TOPAL SUÇLU!

Fenerbahçe'nin maçlarını da yakından takip ediyorum. Çok güzel günlerim geçti. Fenerbahçe'nin şu anki durumuna üzülüyorum. Taraftarlar istedikleri gibi konuşma hakkına sahipler. Onlar futbolu bildiklerini düşünüyorlar fakat rasyonel değiller. Duyguları ile hareket ediyorlar. 3-0, 4-0, 5-0'lık skorlarla maçı kazandığımızda takımı tebrik ediyorlar ama kaybettiğimizde suçlu ben ve Mehmet Topal ya da oynadığımız sistem oluyordu. Bunlara alışmıştım. Artık umursamıyordum..

Pereira, Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve son olarak Cocu... Hepsi Souza- Topal ikilisini oynattı. Sen hoca olsan ikisini birlikte oynatır mıydın?

TARAFTARLAR RASYONEL DEĞİL...

Taraftarlar kazanınca destek verir kaybedince sizi eleştirir. Beni de çok fazla eleştirdiler ama takımdan ayrıldıktan sonra takımdaki değerimi anladılar. Dediğim gibi taraftarlar duygusallar, rasyonel değiller. Ama ben Fenerbahçe'den ayrılana kadar bütün gücümle mücadele ettim....

Fenerbahçe sen gittikten sonra Jailson'u transfer etti. Ancak performansı şu ana kadar beğenilmedi. Jailson nasıl bir oyuncu?

JAİLSON İÇİN BİRAZ ZAMAN LAZIM

Jailson çok büyük bir futbolcu, Fenerbahçe'ye çok katkısı olacak. Taraftarların olumsuzluklara karşı sabıra ihtiyacı var. Her oyuncunun yeni bir takıma gidince bir uyum süresi var. Kaldı ki yeni bir ülke yeni bir takım ve yeni bir sistem. Jailson'a sabredilirse çok katkı sağlar..

F.Bahçe yeniden yapılandı. Yeni teknik direktör ve yeni bir başkan var. Transfer sezonu da bitti. Mevcut kadroda sence eksiklikler var mı?

ALİ KOÇ FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİYOR

Her zaman yeni yönetim ilk senesinin zor olacağını düşünürüm. Oldukça dürüst ve centilmenler. Özellikle Ali Koç futbolu çok iyi biliyor. Zamanla her şey çok daha iyi olacak. Birkaç yıl içinde Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi takımı olacağından hiç şüphem yok..

F.Bahçe'ye seni Pereira getirdi. Daha sonra Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve Cocu ile çalıştın. Sence çalıştığıni en iyi teknik adam kimdi?

ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCA PEREİRA'YDI

Benim görüşüme göre Victor Pereira... Ama Aykut Kocaman'ın yaptığı işlere her zaman çok büyük saygı duydum. O da çok iyi işler yaptı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 13:58
  1. Fenerbahçe
  2. Josef De Souza
  3. Victor Pereira
  4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Victor Pereira

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba açıklama: Volkan Demirel yedek bırakılamaz
    1. Bomba açıklama: Volkan Demirel yedek..
    2. Akdeniz'de batan teknede 34 göçmen öldü
    3. Bakanlıktan Foça'daki çevre felaketi..
    4. İtalya'dan AB'ye rest! 'Bizi..
    5. Vahşeti, mahkemede büyük bir..
    6. Camiye giren yılanı yakalayıp cam..
    7. Hürriyet gazetesi bir yazarını daha..
    8. Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması!
    9. Beşiktaş golcü oyuncu Larin için..
    10. Esed rejimi, Eylül ayında 41 sivili..
    11. Ruslar Türkiye'den vazgeçmiyor
    12. Brüksel'de dev buluşma! Hulusi Akar da..
    13. Josef'den Fenerbahçe yorumu:..
    14. Çin'den ABD'ye provokasyon suçlaması
    15. Erbaş: Diğer bilimler Kur'an'ı daha..
    16. EYT’lilere son dakika müjde!
    17. Fenerbahçe bedavaya göndermişti! Şimdi..
    18. Suriye Rusya'nın test alanına döndü
    19. Ve Ersun Yanal'dan Fenerbahçe..
    20. Afganistan'da seçim mitingine intihar..
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık