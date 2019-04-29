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Josef Sural kimdir? Josef Sural öldü mü?

Alanyaspor oyuncusu Josef Sural öldü mü? Alanya'dan gelen son dakika haberine göre Josef Sural hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Josef Sural kimdir? Josef Sural nereli ve kaç yaşında?

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:05
Josef Sural kimdir? Josef Sural öldü mü?

Alanya'dan gelen son dakika haberine göre Josef Sural hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Josef Sural kimdir? Josef Sural nereli ve kaç yaşında? Kayseri'den dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VİP minibüs Antalya - Alanya yolunda, şehir merkezine yalnızca 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıktı, aracın devrilmesi üzerine arabadaki 7 futbolcu yaralandı.

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralandı. Yaralı futbolculardan Josef Sural'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Hastanede ameliyat edilen ve daha sonra yoğun bakıma alınan Sural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza haberinin ardından pek çok futbolsever, Alanyaspor'un forveti Josef Sural'ı araştırmaya başladı. Peki Josef Sural kimdir? Josef Sural'ın neden hayatını kaybetti? Ayrıntılar haberimizde...

Josef Sural kimdir?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya'da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya'nın köklü takımı Sparta Prag'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag'tan Alanyaspor'a bedeliyle transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 08:05
  1. Kayseri
  2. Antalya
  3. Josef Sural kimdir?
  4. Alanyaspor oyuncusu Josef Sural
  5. Alanyaspor trafik kazası

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