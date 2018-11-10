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JorgeSampaoli cephesinden Fenerbahçe'ye cevap!

Fenerbahçe tarafından bugün yapılan yalanlama üzerine Arjantinli Teknik Direktör Sampaoli cephesinden açıklama geldi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:57
JorgeSampaoli cephesinden Fenerbahçe'ye cevap!

Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verdikten sonra listenin ilk sırasına Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'yi almış ve Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes ile görüşmelere başlamıştı.

Galatasaray derbisinden önce başlayan görüşmeler bu hafta başına kadar sürmüş ancak, Erwin Koeman'ın performansının da beklenilmesine karar verilmişti. Koeman'ın Galatasaray ve Anderlecht karşılaşmalarında aldığı sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yola devam etmeye karar veren sarı-lacivertliler, bugün yapılan açıklamayla birlikte Jorge Sampaoli'yle herhangi bir temaslarının olmadığını açıklayarak çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak Sampaoli cephesinden de bu yalanlamaya karşı bir açıklama geldi.

"YAPILAN AÇIKLAMA ÜZÜCÜ"
Sampaoli'nin basın danışmanı Zequi Sche, kulübün geçtiği yalanlama üzerine İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu onların açıklaması. Bu gibi şeyler maalesef dünyanın her yerinde oluyor. Sampaoli'nin avukatı Barredes de çıkan haberleri okudu ve üzüldü. Ancak biz sakiniz" ifadelerini kullandı. Bu arada Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes'in Fenerbahçe'li yöneticilerle bazı konularda orta yolu bulamadığı ve görüşmelerin de bundan dolayı kesildiği öğrenildi. Kulüp tarafından yapılan yalanlama da, görüşmelerin kesilmesinin ardından gerçekleşti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:57
  1. fenerbahçe
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